Італія

Фанати команди вигукували образливі речі під час одного з попередніх матчів.

Лаціо отримав призупинену одноматчеву дискваліфікацію на Curva Nord за расистські та антисемітські вигуки під час "Дербі делла Капітале" проти Роми — повідомляє AP.

"Б'янкочелесті" виграли матч 19 березня і вийшли на друге місце в турнірній таблиці Серії А.

Однак частина їхніх прихильників була почута місцевою владою, котра кричала образливі вигуки під час гри, в тому числі расистського та антисемітського характеру.

Дисциплінарна комісія винесла умовне покарання у вигляді дискваліфікації на один матч лише для Curva Nord, де розташовані ультрас і звідки лунають скандування.

Окрім того, було також суворе попередження, що будь-яке інше порушення протягом наступного року призведе до того, що будуть більш серйозні дисциплінарні моменти по Лаціо та його прихильникам.

Будь-яке нове порушення призведе до активації умовного вироку та додаткового покарання.

Це лише умовний термін, оскільки Лаціо допоміг співпрацювати з поліцією, щоб ідентифікувати винних, і зробив публічні заяви, намагаючись запобігти повторенню цього.