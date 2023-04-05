Італія

Мексиканський голкіпер може вирушити на підвищення наприкінці цього сезону.

Голкіпер збірної Мексики і Салернітани Гільєрмо Очоа може змінити клубну прописку наприкінці поточного сезону через спливаючий контракт з його нинішнім клубом.

Як повідомляє Tutto Salernitana, у підписанні 37-річного мексиканця зацікавлені Мілан, Інтер та низка інших європейських клубів.

Якщо Очоа не погодиться на опцію продовження угоди із Салернітаною на два роки, яка передбачена у нинішньому контракті, то він може розглянути пропозиції двох міланських клубів, які бачать у ньому запасного воротаря.

В поточному сезоні Серії А Гільєрмо Очоа провів 11 матчів, в яких він пропустив 21 гол та двічі відстояв на нуль. Нагадаємо, що до Салернітани він приєднався взимку цього року.