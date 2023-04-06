Італія

Сенсації не відбулося.

У першому півфінальному матчі Кубка Італії у очному протистоянні зійшлися Кремонезе та Фіорентина.

"Фіалки" повели у рахунку вже у першому таймі завдяки голу Артура, який припав на 20-у хвилину зустрічі.

На 73-й хвилині шанси Кремонезе на успіх зменшилися ще більше після того, як Айву отримав червону картку, а вже за кілька хвилин Гонсалес реалізував пенальті та встановив підсумковий рахунок у матчі – 2:0.

Матч-відповідь між Фіорентіною і Кремонезе відбудеться 27 квітня, де і визначиться володар путівки у фінал Кубка Італії.

Кремонезе — Фіорентина 0:2

Голи: Артур, 20, Гонсалес, 75 (пен.)

Вилучення: Айву, 73 (Кремонезе)