Італія

Туманий Альбіон може незабаром отримати чергового зіркового гравця.

Повідомляється, що ряд клубів Прем'єр-ліги спокушаються сплатити пункт про відступні в контракті Кім Мін Чже з Наполі , який набуде чинності 1 липня 2023 року.

Згідно з повідомленнями у Великій Британії, серед них активно називаються Манчестер Юнайтед, Ліверпуль і Тоттенгем, усі з яких, за чутками, зацікавлені у підсиленні оборони цього літа.

Як повідомляє Il Mattino, у поточній угоді Кіма з Наполі є пункт, який означає, що він буде доступний за гонорар у 50 мільйонів євро з 1 липня цього року.

Південнокорейський гравець був куплений до клубу лише влітку 2022 року як заміна Каліду Кулібалі, який переїхав до Челсі після восьми сезонів у Неаполі.

Наполі витратив близько 20 мільйонів євро, щоб зуміти викупити Кіма у Фенербахче, і отримав миттєву віддачу від своїх інвестицій, оскільки видатний захисник виборов звання гравця місяця Серії А у вересні лише через два місяці в Італії.

Однак після такої вражаючої кампанії з Наполі цього сезону ціна в 50 мільйонів євро вважається вигідною для деяких клубів Англії, і 26-річний гравець може спокуситися покинути "Партенопею" лише після одного повного сезону.