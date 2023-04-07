Італія

Команда Індзагі пропустила під завісу гри.

Інтер в рамках поєдинку двадцять дев'ятого туру елітного дивізіону чемпіонату Італії грав на виїзді проти Салернітану.

Команда Сімоне Індзагі відкрила рахунок вже на шостій хвилині завдяки точному удару Госенса.

Здавалось, що матч так і завершиться мінімальною перемогою Інтера, проте під завісу гри Кандрева встановив паритет.

Салернітана — Інтер 1:1

Голи: Кандрева, 90 — Гозенс, 6

Салернітана: Очоа — Данилюк, Дьомбер, Пірола (Троост-Еконг 66) — Бронн (Діа 46), Вільєна (Бохінен 79), Л. Кулібалі (Ніколуссі-Кавілья 66), Брадарич — Кандрева, Кастанос (Ботхейм 85), Пьонтек

Інтер: Онана — Дарміан, Де Врей, Ачербі — Думфріс, Асллані (Гальярдіні 66), Барелла (Брозович 66), Мхітарян, Гозенс (Дімарко 75) — Лукаку (Джеко 85), Корреа (Мартінес 66)