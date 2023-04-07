Дивіться відео голів та огляд матчу чемпіонату Італії, що відбувся 07.04.2023.
Антоніо Кандрева, Getty Images
07 квітня 2023, 20:20
У рамках 29 туру італійської Серії А Салернітана вдома зіграла внічию з міланським Інтером.
Гол Госенса на перших хвилина мав забезпечити перемогу гостям, але на 90 Кандрева відзначився божевільним м'ячем.
Відео голів та огляд матчу:
Салернітана — Інтер 1:1
Голи: Кандрева, 90 — Гозенс, 6
Салернітана: Очоа — Данилюк, Дьомбер, Пірола (Троост-Еконг 66) — Бронн (Діа 46), Вільєна (Бохінен 79), Л. Кулібалі (Ніколуссі-Кавілья 66), Брадарич — Кандрева, Кастанос (Ботхейм 85), Пьонтек
Інтер: Онана — Дарміан, Де Врей, Ачербі — Думфріс, Асллані (Гальярдіні 66), Барелла (Брозович 66), Мхітарян, Гозенс (Дімарко 75) — Лукаку (Джеко 85), Корреа (Мартінес 66)