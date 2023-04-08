Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 7 квітня 2023 року, 20:00.

У рамках 29 туру італійської Серії А Наполі грав на виїзді проти Лечче та здобув непросту перемогу з рахунком 2:1.

Неаполітанці відкрили рахунок зусиллями Ді Лоренцо, проте на початку другого тайму Лечче встановив паритет. Втім, завдяки автоголу, Наполі все ж таки здобув перемогу.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Лечче — Наполі:

Лечче — Наполі 1:2

Голи: Ді Франческо, 52 — Ді Лоренцо, 18, Галло (АГ), 64

Лечче: Фальконе — Гендре, Баскіротто, Умтіті, Галло — Х'юлманд, Малех (Аскілдсен, 80), Гонсалес (Гельгасон, 71) — Удін (Стрефецца, 80), Сессай (Фонкерлін Перссон, 80), Ді Франческо (Банда, 88).

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Кім Мін Дже, Руї (Олівера, 90+4) — Замбо-Ангісса, Лоботка, Ельмас, Кварацхелія (Дзербін, 90+4), Лосано (Ндомбеле, 66) — Распадорі (Сімеоне, 66, Політано, 82).

Попередження: Гендре, Ндомбеле, Умтіті.