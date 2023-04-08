Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 7 квітня 2023 року, 22:00.

Напередодні Мілан потрапив до переліку команд, які розпочинали події двадцять дев’ятого туру італійської Серії A пізніми матчами в п’ятницю.

Команда Стефано Пьолі на власному полі приймала Емполі, і вже за підсумками першого тайму оформила суттєву перевагу над гостьовим колективом за всіма показниками.

Однак жодні старання "россонері" в підсумку не були винагородженні належним чином, оскільки навіть після непоганої другої половини гри у виконанні господарів поля м’яч так і не опинився у воротах "синіх".

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Мілан — Емполі в італійській Серії A:

Мілан — Емполі 0:0

Мілан: Меньян — Калабрія (Флоренці, 62), Тіав, Томорі, Ернандес — Беннасер (Діас, 62), Тоналі, Салемакерс (де Кетеларе, 84), Побега, Ребич (Леау, 70) — Орігі (Жиру, 70).

Емполі: Перісан — Парізі, Луперто, Де Вінтер, Ебуехі — Бандінеллі (Грассі, 65), Марін (Какаче, 78), Фацціні, Бальданці (Хаас, 78) — Пікколі (Сатріано, 89), Капуто (Камб'ягі, 65).

Попередження: Побега — Камб'ягі, Сатріано.