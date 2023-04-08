Італія

Завершився матч чемпіонату Італії.

Удінезе зумів вирвати перемогу в Монци. Господарі вийшли вперед на 18 хвилині, проте у другому таймі пропустили двічі і змушені були відіграватися.

У доданий час другого тайму вийшовший на заміну Андреа Петанья сфолив у власному штрафному, а Бекао його реалізував. Таким чином, фріульці не дозволили ломбардцям порівнятися з собою у таблиці.

Удінезе — Монца 2:2

Голи: Ловрич, 18, Бето, 90, пенальті — Кольпані, 48, Ровелла, 56

Удінезе: Сільвестрі — Бекао, Бійол, Перес (Товен, 84) — Ехізібуе (Ебоселе, 68), Самарджич (Пафунді, 68), Волас, Ловрич (Арслан, 80), Удогі — Бето, Саксесс (Несторовскі, 84)

Монца: Ді Грегоріо — Антов (Кальдірола, 60), Марі, Іццо — Чуррія, Пессіна, Ровелла (Барберіс, 80), Аугусто — Кольпані, Сенсі (Петанья, 60) — Валоті (Мачін, 80)

Попередження: Перес — Іццо, Антов, Петанья