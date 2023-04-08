Італія

Наставник про поєдинок своєї команди.

Вінченцо Італьяно висловив свій вердикт щодо нічиєї Фіорентини проти Спеції (1 :1) у суботу вдень, посилаючись на своє розчарування тим, що "Ла Віола" не змогла побити рекорд клубу за кількістю послідовних перемог протягом сезону.

Фіорентина виграла дев’ять разів у всіх турнірах, перш ніж Спеція відвідала Артеміо Франкі і втримала нічию.

Однак 45-річний тренер залишається непохитним, що його команда добре виступила ввечері, і не надто незадоволений тим, що Фіорентина показала вдень.

"Окрім трьох очок, які можуть статися в такий день проти суперника, якому пощастило, розчарування величезне через те, що ми не зайняли наше місце в історії. Проте показники відповідають показникам наших останніх виїздів, ми продовжуємо смугу позитивних результатів.

Ми змогли більше контролювати гру в центрі поля. Ми дуже вправно працювали з Бонавентурою та Мандрагорою, ми знайшли там багато можливостей.

Нам не пощастило, штрафний Бірагі, шанс Йовіча, ми були результативними і створили багато. Прикро, є гіркота через рекорд, завдяки якому ми могли увійти в історію.

Цей гол залишає поганий присмак, удари воротаря повинні бути найпростішими ситуаціями для захисту. Ми бачимо, що Драговскі та Нзола змогли створити нам труднощі, але ми могли цього уникнути".

Далі в плані Фіорентини — поїздка до Познані на перший матч чвертьфіналу Ліги конференцій перед тим, як Італьяно та його команда приймуть Аталанту на Стадіо Франкі в чемпіонаті наступних вихідних.