Італія

Друга за фактом команда італійської Серії A обіграла другий колектив країни за здобутими очками.

Туринський Ювентус аж до самого завершення сезону, або до зняття з себе обвинувачень, може вважати, що в нього несправедливо відібрали 15 очок за ходом розслідування фінансових махінацій колишніх керівників клубу, але це жодним чином не покращить становище команди в турнірній таблиці італійської Серії A. "Зебри" перед початком двадцять дев’ятого туру національної першості могли б посідати другу сходинку, проте завітали в гості до римського Лаціо лише в статусі сьомої команди країни. А команда Мауріціо Саррі тим часом саме посідала той рядок, щодо якого мала претензії "Стара Синьйора".

На матчі з подібними афішами на Стадіо Олімпіко лише за поодинокими виключеннями не можна побачити вщент заповнених трибун, тож за атмосферу довкола гри можна було не перейматись. А тут ще й Массіміліано Аллегрі подарував фанатам суперників можливість пишатись власною командою, яка помітно перегравала гостей у володінні м’ячем уже від самого початку протистояння. Юве знову спробував зіграти другим номером, проте аж занадто багато моментів дозволяв створювати біля власних воріт.

Чого тільки вартувало потрійне родео від Сергія Мілінкович-Савича всередині чужого штрафного під час подач зі стандартів на завершення першої чверті ігрової години. Залишалось тільки дивуватись тому, як сербський півзахисник у тих епізодах не спрямовував м’яч головою у ворота Щесни, тоді як на захист "зебр" було відверто лячно дивитись.

Юве дуже сильно поступався опонентам за рівнем завзятості боротись за кожен найліпший м’яч. Лаціо в підсумку за рахунок цього тільки набирався впевненості, і якщо на завершення першої пів години ігрового часу Іммобіле не вдалось пробити Щесни ударом злету, то вже за кілька миттєвостей той-таки Сергій надолужив хибу партнера по команді. Проте наскільки ж спірним виявився в підсумку гол господарів поля. Півзахисник "орлів" відверто штовхав у спину Алекса Сандро під час подачі з лівого флангу, але навіть на VAR арбітри не наважились давати фол у епізоді, за підсумком якого Щесни було фактично розстріляно з близької відстані.

Ювентус був дуже злий через цю незрозумілу ситуацію з рішенням бригади арбітрів, і навіть когось із тренерського штабу довелось вилучити головному рефері. Проте команда завелась, і це було найбільш разюче помітно на тлі загалом невиразної гри "бьянконері" до цього. А де була спортивна агресія, там і гол не змусив на себе довго чекати — кутовий із правого флангу на 42 хвилині Проведель відчайдушно не давав завершити Бремеру, але з відскоком м’яча від Влаховича на Рабьо зробити вже нічого не міг.

На перерву таким чином команди пішли за рівного рахунку, тоді як повернулись після відпочинку за чергового моменту Ювентуса, коли Рабьо не вдалось переграти воротаря за підсумком подачі з правого флангу. Лаціо відповів на це не менш блискавично, та ще й результативно, коли пас Андерсона з правого краю атаки п’ятою продовжив на Дзакканьї Альберто, після чого партнер забив черговий гол у поточному сезоні.

Команда Саррі завдяки цьому голу пригнітила спроби суперників активно розпочати другу половину гри, і таким чином виграла для себе трохи дорогоцінного часу, допоки ті перезаряджались у суто емоційному плані. Так, Юве зрештою все одно провисів над чужим штрафним майданчиком із безліччю передач усередину ледь не до завершальних секунд протистояння, проте ключовий момент за участі туринців мав статись на 81 хвилині за підсумком поштовху Сергія в спину К’єзи під час передачі Ді Марії з правого флангу, але тут VAR із якоїсь причини нічого забороненого в діях серба не побачив. У наступній атаці Фаджолі ще й запустив м’яч над воротами з передачі все того ж К’єзи, і на цьому моменти гостей себе вичерпали.

У наступному турі римський Лаціо зіграє в гостях у Спеції, а туринський Ювентус посеред тижня зіграє проти лісабонського Спортінга в Лізі Європи УЄФА, після чого навідається в гості до Сассуоло.— Ювентус 2:1Мілінкович-Савич, 38, Дзакканьї, 53 — Рабьо, 42Проведель — Марушич, Казале, Романьолі, Хісай — Мілінкович-Савич, Катальді (Весіно, 69), Луїс Альберто — Андерсон, Іммобіле (Педро, 64), Дзакканьї (Башич, 84).Щесни — Гатті, Бремер, Алекс Сандро — Куадрадо (Данило, 70), Фаджолі (Міретті, 86), Локателлі (Паредес, 62), Рабьо, Костич (К’єза, 63) — Ді Марія — Влахович (Мілік, 62).Попередження: Мілінкович-Свич — Алекс Сандро, Локателлі, Куадрадо, Міретті