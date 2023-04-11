Італія

Клуб розглядає безліч варіантів.

Мілан влітку має намір підписати щонайменше чотирьох гравців, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, очікується, що Олів'є Жиру продовжить контракт із Міланом ще на один сезон, але майбутнє Златана Ібрагімовича перебуває під питанням, і в клубі вважають за необхідне підписати ще одного центрального нападника.

Також клуб розглядає на цю позицію Альваро Морату та Жоао Педро Жезуса із Вотфорду, називається ім'я Джонатана Давида з Лілля.

Крім того, планується підписати центрального півзахисника, правого вінгера та змінника для лівого захисника Тео Ернандеса.