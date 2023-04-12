Італія

Джордан Земура продовжить кар'єру в Удінезе.

Лівий захисник Борнмута Джордан Земура вирішив змінити клубну прописку наприкінці поточного сезону.

Як повідомляє офіційна прес-служба Удінезе, 23-річний англієць зімбабвійського походження підписав попередній довгостроковий контракт із їхнім клубом та приєднається до команди влітку цього року.

Оскільки угода Земури з Борнмутом закінчується наприкінці поточної кампанії, його трансфер в Удінезе відбудеться на правах вільного агента. Контракт із клубом Серії А буде розрахований до літа 2027 року.

У поточному сезоні Джордан Земура провів за Борнмут 22 поєдинки у всіх турнірах, у яких він відзначився однією результативною передачею.