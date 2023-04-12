Італія

Керівництво Мілану все ще сподівається на продовження угоди з португальським нападником.

Спортивний директор Мілана Паоло Мальдіні висловився про майбутнє ключового нападника своєї команди Рафаеля Леау, контракт якого спливає влітку 2024 року.

"Зараз ми стаємо більш впевненими в цьому, але сьогодні це не пріоритет для обговорень. Наразі ми зосереджені на виступі у Лізі чемпіонів", — цитує слова Мальдіні журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією Романо, керівництво Мілана все ще наполягає на якнайшвидшому підписанні нової угоди з Рафою.

Цього сезону Леау провів у футболці "росонері" 37 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив 11 голів і віддав 10 результативних передач.