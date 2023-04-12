Італія

Фахівець висловився про ігровий час хавбека.

Напередодні з'явилась інформація, що півзахисник Ювентуса Леандро Паредес посварився з головним тренером клубу Массіміліано Аллегрі та влітку залишить клуб. Справа у тому, що Паредес мало грає за Юве.

Аллегрі вирішив прокоментувати сварку з футболістом зізнавшись, що така реакція на обмаль ігрового часу йому до вподоби.

"Це була просто дискусія з Паредесом. Вона повинна була відбутись. Він багато грав на початку сезону, потім менше. Я розумію розчарування гравця, який грає менше. Це може викликати нервозність, це частина гри.

Важливо, щоб усі гравці були зосереджені на решті матчів сезону. Я роблю вибір, багато гравців не грають.

Я роблю свій вибір на благо команди, навіть якщо я іноді помиляюся.

Але я довіряю гравцям, вони готові, і всі вони встигли пограти в цьому сезоні. Я задоволений його реакцією. Це означає, що він хоче добре себе проявити у кінцівці сезону", — сказав фахівець.

Влітку 2022 року 28-річний Паредес перейшов у Ювентус з ПСЖ на правах оренди до літа 2023. У цьому сезоні на його рахунку 25 матчів та 1 гольовий пас.