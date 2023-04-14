Італія

Тренер Фіорентини прокоментував важливу перемогу своєї команди.

Тренер Фіорентини Вінченцо Італьяно прокоментував важливу перемогу своєї команди над Лехом в рамах Ліги Конференцій у Познані.

"Ми зробили те, що готували. Хочу привітати хлопців, тому що за рахунку 1:1 було нелегко, але ми залишилися в грі, забили до перерви, і могли забити ще більше.

Другий тайм був чудовим, тепер ми повинні зберегти цю перевагу.

Ми нікого не недооцінюємо, і зосереджено протистояємо всім суперникам. Усі ігри складні.

Кожен суперник заслуговує на повагу, у нас є люди, які покращуються щотижня, і тому у нас такий менталітет.

Кабрал грає стабільно, тому що він так багато працює, щоб допомогти команді.

Такою має бути поведінка кожного, тому ми отримуємо велике задоволення. Йовіч мав фізичні проблеми, але обидва покращилися. Вони обидва важливі гравці".