Італія

Завершився матч чемпіонату Італії.

У рамках 30 раунду італійської Серії А Кремонезе на власному полі зустрічалось із Емполі.

Господарям, які знаходяться у зоні вильоту, дуже допоміг швидкий м'яч. Сернікола обігрався із Дессером, який вміло переграв Перісана — 1:0. Кремонезе здобуває другу перемогу поспіль, але продовжує бути у зоні ризику вильоту. Емполі на 14 позиції.

Кремонезе - Емполі 1:0

Гол: Дессер, 4

Кремонезе: Карнесеккі — Сернікола, Лочошвілі (Айву, 52), Васкес, Валері — Пікель, Кастаньєс, Мейте, Гальдамес (Бенассі, 67) — Тсаджу (Квальята, 85), Дессер (Окереке, 67).

Емполі: Перісан — Парізі, Луперто, Де Вінтер (Валукєвич, 40), Ебуехі (Стоянович, 62) — Бандінеллі (Гендерсон, 79), Марін, Фацціні (Дестро, 79), Бальданці — Пікколі (Камб'ягі, 62), Капуто.

Попередження: Сернікола.