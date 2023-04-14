Завершився матч чемпіонату Італії.
Кремонезе. Getty Images
14 квітня 2023, 21:25
У рамках 30 раунду італійської Серії А Кремонезе на власному полі зустрічалось із Емполі.
Господарям, які знаходяться у зоні вильоту, дуже допоміг швидкий м'яч. Сернікола обігрався із Дессером, який вміло переграв Перісана — 1:0. Кремонезе здобуває другу перемогу поспіль, але продовжує бути у зоні ризику вильоту. Емполі на 14 позиції.
Кремонезе - Емполі 1:0
Гол: Дессер, 4
Кремонезе: Карнесеккі — Сернікола, Лочошвілі (Айву, 52), Васкес, Валері — Пікель, Кастаньєс, Мейте, Гальдамес (Бенассі, 67) — Тсаджу (Квальята, 85), Дессер (Окереке, 67).
Емполі: Перісан — Парізі, Луперто, Де Вінтер (Валукєвич, 40), Ебуехі (Стоянович, 62) — Бандінеллі (Гендерсон, 79), Марін, Фацціні (Дестро, 79), Бальданці — Пікколі (Камб'ягі, 62), Капуто.
Попередження: Сернікола.