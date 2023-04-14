Італія

Італійський клуб зацікавлений у гравці.

Після завершення контракту влітку 2023 року Роберто Фірміно залишить Ліверпуль. Він цю інформацію підтвердив особисто.

Немає сумнівів, що бразильця захочуть підписати багато топ-клубів з Європи і не тільки.

Одним з варіантів для 31-річного нападника є римська Рома. Це повідомляє журналіст та інсайдер Ніколо Скіра.

Окрім Роми в Фірміно ще є декілька варіантів із Серії А. Серед них відзначають Ювентус та два міланські гранди — Інтер та Мілан.

У сезоні-2022/23 на рахунку Фірміно 11 голів та 5 асистів за Ліверпуль у 32 матчах. Він виступає за англійський клуб протягом восьми років.