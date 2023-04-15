Завершився матч чемпіонату Італії.
Болонья - Мілан - Getty Images
15 квітня 2023, 18:00
Болонья й Мілан розписали мирову. В першому таймі Нікола Сансоне відкрив рахунок вже на першій хвилині, проте команді Піолі вдалося зрівняти рахунок перед перервою зусиллями Томмазо Побеги.
Болонья — Мілан 1:1
Голи: Сансоне, 1 — Побега, 40
Болонья: Скорупський — Пош, Сумаоро, Лукумі, Кірьякопулос — Схаутен (Медель, 85), Домінгес — Ебішер (Моро, 73), Фергюсон, Барроу (Лікоянніс, 73) — Сансоне (Зіркзе, 57)
Мілан: Меньян — Флоренці (Калабрія, 57), Калюлю, Тіав (Габбія, 81), Туре — Вранкс, Побега, Салемакерс (Мессіас, 57), де Кетеларе (Діас, 70), Ребич — Орігі (Леау, 70)
Попередження: Пош, Домінгес, Кірьякопулос — Флоренці, Калабрія, Побега, Вранкс