Італія

Команда Лучано Спаллетті зробила занадто мало для здобуття позитивного результату.

У рамках 30 туру італійської Серії А Наполі на власному стадіоні приймав Верону.

Наполі взяв м'яч під свій контроль з перших хвилин, але створив занадто мало у першому таймі. Верона мала один момент, але його не змогла реалізувати.

Наполі продовжив контролювати ситуацію і у другому таймі, але гравцям неаполітанцям не вистачало останнього удару.

Як результат, Наполі втратив два очки. Для Верони ця нічия дуже важливо, адже команда продовжує боротись за виживання.

Наполі — Верона 0:0

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Жезус, Кім Мін Дже, Олівера — Замбо-Ангісса, Демме (Зелінські, 64), Ельмас (Лоботка, 73) — Політано (Зедадка, 84), Лосано (Кварацхелія, 64) — Распадорі (Осімген, 73).

Верона: Монтіпо — Чеккеріні (Коппола, 65), Гін, Давидович, Депаолі, Фараоні (Терраччано, 70) — Абільдгорд, Тамез, Дуда (Верді, 70) — Гайч (Джурич, 65), Лазанья (Нгонг, 87).

Попередження: Чеккеріні, Терраччано, Давидович.