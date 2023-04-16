Італія

Туринці поступились у виїзному матчі і поки не можуть увійти у зону єврокубків.

У рамках 30 туру італійської Серії А Ювентус у гостях зустрічався із Сассуоло.

Перший тайм пройшов за Сасуоло — команда створила чимало гарних моментів біля воріт Періна. На перерву колективи пішли із рахунком 0:0.

На 64 хвилині Сассуоло забив цілком заслужений гол. І не просто гол влетів у ворота Періна — а дуже гарний м'яч. Дефрель з розвороту після кутового поцілив у правий нижній кут воріт.

Це друга поразка поспіль для туринців. За тур до цього вони програли Лаціо. Сассуоло здобув першу перемогу перемогу у квітні (3 матч).

Сассуоло - Ювентус 1:0

Гол: Дефрель, 64

Сассуоло: Консільї — Толян, Ерлич, Трессольді (Феррарі, 90), Рожеріу — Фаттезі, Лопез, Матеус (Харруї, 71) — Байрамі (Дзортеа, 78), Лор'єнте (Сейде, 78) — Пінамонті (Дефрель, 46).

Ювентус: Перін — Данілу, Бремер, Гатті, Костич (К'єза, 66), Барб'єрі (Куадрадо, 57)- Рабьо, Паредес (Погба, 83), Фаджолі (Міретті, 66) — Мілік (ді Марія, 57), Влахович.