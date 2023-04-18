Італія

Туринці задоволені прогресом італійського центрбека.

Центральний захисник туринського Ювентуса Федеріко Гатті викликав інтерес з боку двох зарубіжних клубів, які не є представниками італійської Серії А. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Проте, за інформацією джерела, незважаючи на цю зацікавленість, у таборі "старої синьйори" не горять бажанням розлучатися з 24-річним італійцем.

У Ювентусі задоволені розвитком Гатті в його першому сезоні в Турині, тому скептично ставляться до його можливої зміни клубної прописки.

Цього сезону Федеріко Гатті провів за Ювентус 17 поєдинків у всіх турнірах (1443 хвилини), у яких він забив один гол і заробив чотири попередження.