Італія

Завершився матч чемпіонату Італії.

У рамках 31 туру італійської Серії А Салернітана вдома зустрічалась із Сассуоло.

У першому таймі господарі двічі вразили ворота Консільї. На 9 хвилині рахунок відкрив Пірола, а на 20 Діа подвоїв перевагу Салернітани.

На 65 хвилині рахунок став ще більш розгромним. Кулібалі скористався відмінним пасом від Діа і зробив рахунок 3:0.

Салернітана — Сассуоло

Голи: Пірола, 9, Діа, 20, Кулібалі, 65

Салернітана: Очоа — Ловато (Трос-Еконг, 72), Дьомбер, Пірола (Бронн, 58), Кастанос, Брадарич — Кулібалі (Бохінен, 73), Вілена, Кандрева, Діа — Ботгейм (Маццоккі, 72).

Сассуоло: Консільї — Рожеріу (Маркіцца, 82), Трессольді, Феррарі, Толян — Матеус, Лопез (Торстведт, 68), Фраттезі (Пінамонті, 46), Лор'єнте (Альварес, 73), Байрамі — Дефрель (Сейде, 68).

Попередження: Бронн, Матеус, Трессольді.