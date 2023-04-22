Завершився матч чемпіонату Італії.
Салернітана, Getty Images
22 квітня 2023, 17:55
У рамках 31 туру італійської Серії А Салернітана вдома зустрічалась із Сассуоло.
У першому таймі господарі двічі вразили ворота Консільї. На 9 хвилині рахунок відкрив Пірола, а на 20 Діа подвоїв перевагу Салернітани.
На 65 хвилині рахунок став ще більш розгромним. Кулібалі скористався відмінним пасом від Діа і зробив рахунок 3:0.
Салернітана — Сассуоло
Голи: Пірола, 9, Діа, 20, Кулібалі, 65
Салернітана: Очоа — Ловато (Трос-Еконг, 72), Дьомбер, Пірола (Бронн, 58), Кастанос, Брадарич — Кулібалі (Бохінен, 73), Вілена, Кандрева, Діа — Ботгейм (Маццоккі, 72).
Сассуоло: Консільї — Рожеріу (Маркіцца, 82), Трессольді, Феррарі, Толян — Матеус, Лопез (Торстведт, 68), Фраттезі (Пінамонті, 46), Лор'єнте (Альварес, 73), Байрамі — Дефрель (Сейде, 68).
Попередження: Бронн, Матеус, Трессольді.