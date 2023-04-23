Італія

Команда Стефано Піолі піднялась на п'яте місце у таблиці чемпіонату Італії.

У рамках 31 раунду італійської Серії А Мілан на Сан-Сіро приймав Лечче.

Досить рівна гра вийшла у першому таймі, проте вболівальники все ж побачили один забитий м'яч. На 40 хвилині лідер атакувальної лінії "россонері" Рафаель Леао відкрив рахунок після гарного асисту від Тоналі — 1:0.

У другому таймі жодна з команд не мала великої переваги, хоча Лечче, логічно, віддав м'яч Мілану та намагався грати на контратаках. На 75 хвилині Мілан відзначився другим голом, і його автором знову став Леау — 2:0.

Команда Стефано Піолі піднялась на п'яте місце у таблиці чемпіонату Італії. Лечче — 16 з двома очками переваги над Вероною, що у зоні вильоту — 28/26.

Мілан - Лечче 2:0

Гол: Леау, 40, 75

Мілан: Меньян — Калулу, Тіав (К'єр, 59), Томорі, Ернандес — Тоналі (Беннасер, 59), Крунич, Мессіас (Салемакерс, 59), Діас (Вранкс, 78), Леау (Орігі, 78) — Ребич.

Лечче: Фальконе — Галло, Умтіті, Баскіротто, Гендре (Романьйолі, 80)- Оудін, Г'юлманд, Блен, Ді Франческо (Стрефецца, 66), Банда (Малех, 80) — Сессей (Перссон, 66).

Попередження: Тіав.