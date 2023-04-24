Італія

Капітан неаполітанців про майбутню перемогу у першості.

Джованні Ді Лоренцо визнає, що здається "дивним", що він може бути капітаном Наполі, який підняв трофей Серії А після Дієго Армандо Марадони.

Неаполітанці обіграли Ювентус та практично гарантували собі золоті медалі.

"Ми святкували в роздягальні, тому що перемогти тут ніколи не буває легко, і це робить нас на крок ближче до нашої мрії", — сказав Ді Лоренцо DAZN.

"Ми вийшли з високо піднятою головою після двох сильних виступів проти хорошої команди. Потім ми відразу поринули в підготовку до цього матчу, тому що це те, що роблять великі команди, і ми довели, що сьогодні ввечері.

Увесь сезон заміни зробили велике значення для наших матчів, оскільки з п’ятьма доступними змінами кожен робить неймовірний внесок.

Перемога наближає нас до нашої мети, ми почали цей шлях давно і збираємося насолоджуватися ним.

Це справді дивно, що я можу бути наступним капітаном, який підніме трофей після великого Марадони. Ми всі намагаємося насолоджуватися кожною миттю чудової подорожі".