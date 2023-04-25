Італія

Вихованець клубу підписав довгостокову угоду.

Лаціо на своєму офіційному сайті оголосив про продовження співпраці із півзахисником Даніло Катальді.

Контракт із 28-річним футболістом продовжено до літа 2027 року.

Катальді — вихованець Лаціо. Він здобував перемоги у Прімавері з юнацькою командою, Кубку Італії та Суперкубку Італії з основною.

Відзначимо, що Катальді також виступав на правах оренди за інші італійські колективи — Кротоне, Дженоа та Беневенто.

У сезоні-2022/23 на його рахунку 36 поєдинків за "орлів" в усіх змаганнях, у яких він має одну гольову передачу.