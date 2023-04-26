Італія

Football.ua представляє прев'ю матчу-відповіді півфіналу Кубка Італії, який пройде 26 квітня та розпочнеться о 22:00.

У рамах матчу-відповіді півфіналу Кубка Італії зійдуться міланський Інтер та туринський Ювентус.

ІНТЕР — ЮВЕНТУС (ПЕРШИЙ МАТЧ — 1:1)

СЕРЕДА, 26 КВІТНЯ, 22:00. ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА, МІЛАН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЕ ДОВЕРІ (РИМ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

За той час, що затяті суперники за Derby d'Italia не бачились поміж собою на півфінальній стадії Кубка країни, відбулось достатньо багато подій. Майже місць, що минув від нічиєї на полі Альянц Стедіум (1:1), був доволі складним і для міланського Інтера, і для туринського Ювентуса. Однак у підсумку ці дві команди будуть представляти країну на півфінальній стадії Ліги чемпіонів та Ліги Європи УЄФА відповідно. Хоча стосовно колективу Массіміліано Аллегрі подібна опція вже була поставлена під сумнів новиною про підготовку рішення очільників європейського футболу щодо виключення клубу з єврокубків через фінансові махінації.

Таким чином "Стара Синьйора" знову вимушена на щось чекати. У цій кампанії з нею це трапляється вже на регулярній основі, тож можна було й звикнути. Спочатку Юве очікував на наслідки зміни в керівництві клубу, потім раптово з’ясувалось, що ця ротація була радше спробою втечі від податкових органів, потім у команди зняли 15 очок у чемпіонаті, які втім тимчасово повернули посеред минулого тижня. Окрім цього, фанати "зебр" перебувають у постійному очікуванні стабільної гри від улюбленого клубу, і з останнім дійсно наразі все дуже погано.

Ювентус виграв перший матч у лісабонського Спортінга (1:0), а завдяки нічиїй на полі суперників (1:1) вийшов до півфіналу другого за рангом єврокубкового змагання. Ось і всі реальні здобутки команди Аллегрі за останні шість матчів. На тлі цього відбувалась утрата перемоги на власному полі в першій грі проти Інтера, а також три болючих поразки поспіль у Серії A — від Лаціо (1:2), Сассуоло та Наполі (двічі по 0:1). Команда таким чином не здобула надзвичайно важливих очок у плані турнірної боротьби й поставила під сумнів слова свого керманича щодо важливості тих 15 балів, які свого часу зависнули в повітрі. Який у них сенс, якщо команда ладна за лічені тижні подарувати суперникам аж дев’ять очок?

Хоча хто б ще говорив про подарунки суперників, як не міланський Інтер на чолі з Сімоне Індзагі. Монца, Фіорентина, Ювентус (тричі по 0:1) та Спеція (1:2) точно потребували дорогоцінних пунктів, проте не "нерадзуррі" за задумом мали б з ними ділитись. "Змії" наразі вимушені переживати змішані почуття — перед нами начебто й півфіналіст Ліги чемпіонів УЄФА з великими шансами на вихід до фінального протистояння, проте водночас це й шоста команда італійської Серії A з дуже суперечливою можливістю потрапляння до єврокубків на наступний сезон.

А ще Інтер не переміг у жодній із трьох ігор поточного сезону проти Ювентуса, ще двічі поступившись у чемпіонаті. Цей факт, безперечно, бентежить команду Массіміліано Аллегрі, проте наразі їй складно навіть опанувати себе. Міланський клуб загруз у серії невдалих виступів, серед яких ледь не сенсаційно виглядає перемога в першій грі проти лісабонської Бенфіки (2:0), за рахунок якої потім і було здобуто перепустку до півфіналу. Разом із успішним матчем проти Емполі (3:0), цей результат становить лише другу перемогу за останні десять матчів команди, тоді як у чемпіонаті Інтер уже програв 11 разів. Що й казати, якщо в останньому чемпіонському сезоні подібних невдач було майже в чотири рази менше.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Інтер: Онана — Дарміан, Ачербі, Бастоні — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Мартінес, Джеко.

Ювентус: Перін — Бремер, Бонуччі, Данило — Де Шильо, Міретті, Локателлі, Рабіо, Костич — Ді Марія — Мілік.

Не зіграють: Дальберт, Мхітарян, Ханданович, Шкрініар — Кайо, Ігаттарен, Куадрадо.

Під питанням: ... — Кін.

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