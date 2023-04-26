Італія

Майбутні чемпіони Італії вже будують команду на наступний сезон.

Комфортна перевага над суперниками в чемпіонських перегонах італійської Серії A з боку неаполітанського Наполі не могла залишатись непоміченою іншими великими клубами.

І хоча команда Лучано Спаллетті ще не отримала заповітного скудетто до своєї власності, проте її окремими виконавцями вже цікавляться інші клуби.

Зокрема, бентежить тренерський штаб "Партенопеї" можливий відхід центрального захисника Мін-Дже Кіма, якого дуже хочете бачити в себе в складі англійський Манчестер Юнайтед.

Саме тому Наполі вже не тільки працює над потенційною заміною для корейського виконавця, а й знайшов гідного кандидата — центрального захисника франкфуртського Айнтрахта Евана Ндіка.

Єдине, що може тримати італійський клуб осторонь трансферу 23-річного француза, це сума, яку хочуть бачити в якості пропозиції "орли" — 45-50 млн євро, і при цьому їхній гравець буде доступним для продажу лише впродовж двох тижнів поміж завершенням поточного сезону та початком нової кампанії.

У поточному сезоні Ндіка зіграв 38 матчів, забивши один гол та віддавши один гольовий пас.