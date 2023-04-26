Італія

"Неррадзурі" з мінімальним рахунком переграли Юве, залишивши їх за бортом змагання.

У рамках другого півфінального матчу Кубку Італії міланський Інтер вдома зустрічався з Ювентусом.

Шанси були рівні. У першій зустрічі між командами арбітр зафіксував нічию з рахунком 1:1. На 15 хвилині рахунок було відкрито. Ніколо Барелла знайшов своїм пасом вільного Федеріко Дімарко у штрафному, а той низом пробив по центру — влучно, 1:0.

На початку другого тайму Інтер забив вдруге. Арбітр пішов перевіряти гол Джеко на ВАР і побачив офсайд.

У фіналі Кубка Італії міланський Інтер зіграє з переможцем пари Кремонезе — Фіорентина (перший матч — 0:2).

Інтер - Ювентус 1:0

Гол: Дімарко

Інтер: Онана — Дарміан, Ачербі, Бастоні, Думфріс, Дімарко (Госенс, 78) — Барелла (Брозович, 68), Чалханоглу (Гальярдіні, 83), Мхітарян — Джеко (Лукаку, 68), Мартінес (Корреа, 78).

Ювентус: Перін — Сандро, Бонуччі (Данілу, 68), Бремер, Костич (Мілік, 46), Де Шильо — Рабьо, Локателлі (Паредес, 63), Міретті (Погба, 79), Ді Марія — К'єза.

Попередження: Локателлі, Мхітарян.