У рамках матчу-відповіді півфіналу Кубка Італії Фіорентина на своєму полі приймала Кремонезе.

Поєдинок завершився нульовою нічиєю, однак у першій грі клуб із Флоренції зумів здолати Кремонезе – 2:0.

Таким чином, у фіналі турніру Фіорентина зіграє проти Інтера.

Фіорентина – Кремонезе 0:0

Фіорентина: Терраччано, Додо, Ігор Жуліо (Раньєрі, 64), Міленкович, Бірагі, Барак, Мандрагора, Кастровіллі (Амрабат, 83), Іконі (Соттиль, 64), Гонсалес (Куаме, 90), Артур.
Кремонезе: Сарр, Сернікола, Феррарі, Лочошвілі, Куальята (Буонаюто, 68), Гільйоне (Валері, 46), Мейте, Гальдамес, Пікель, Афена-Гьян (Кастаньєтті, 70), Окереке (Дессерс, 56). 
Попередження: Гільйоне (21), Додо (39), Ігор Жуліо (59), Сернікола (82).