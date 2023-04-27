"Фіалки" зуміли здолати за сумою двох зустрічей Кремонезе.
Фіорентина - Кремонезе, Getty Images
27 квітня 2023, 23:59
У рамках матчу-відповіді півфіналу Кубка Італії Фіорентина на своєму полі приймала Кремонезе.
Поєдинок завершився нульовою нічиєю, однак у першій грі клуб із Флоренції зумів здолати Кремонезе – 2:0.
Таким чином, у фіналі турніру Фіорентина зіграє проти Інтера.
Фіорентина – Кремонезе 0:0
Фіорентина: Терраччано, Додо, Ігор Жуліо (Раньєрі, 64), Міленкович, Бірагі, Барак, Мандрагора, Кастровіллі (Амрабат, 83), Іконі (Соттиль, 64), Гонсалес (Куаме, 90), Артур.
Кремонезе: Сарр, Сернікола, Феррарі, Лочошвілі, Куальята (Буонаюто, 68), Гільйоне (Валері, 46), Мейте, Гальдамес, Пікель, Афена-Гьян (Кастаньєтті, 70), Окереке (Дессерс, 56).
Попередження: Гільйоне (21), Додо (39), Ігор Жуліо (59), Сернікола (82).