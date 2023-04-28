Італія

Лучано Спалетті може тимчасово втратити одного зі власних лідерів.

Захисник Наполі Кім Мін Дже повинен буде розумно відсвяткувати майбутній титул Наполі в Серії А, оскільки влітку він має повернутися до рідної Південної Кореї, щоб розпочати обов’язкову військову службу.

Як підтвердив Napoli News Korea, Кім повинен буде пройти три тижні базової та резервної військової підготовки, яка проходитиме з червня по липень.

Кім і решта збірної Південної Кореї отримали звільнення від проходження повної військової служби після того, як виграли золото на Азіатських іграх у 2018 році, перемігши Японію з рахунком 2:1 у додатковий час фіналу.

Однак гравці все ще повинні пройти "альтернативну" військову підготовку, яку форвард Тоттенгема Сон Хен Мін вже пройшов у 2020 році.

Кім перебував у натхненній формі за Наполі протягом переважної частини сезону з моменту переїзду з Фенербахче минулого літа за 18,05 мільйона євро.

Кілька тижнів можуть бути напруженими для Кіма, який має положення про звільнення в розмірі 50 мільйонів євро, дійсне для сторін за межами Італії, яке почне діяти з 1 по 15 липня.