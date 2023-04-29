Італія

Легенда "россонері" згадав двобій з Інтером у 2003.

Легендарний український форвард Андрій Шевченко прокоментував вихід у півфінал Ліги чемпіонів Мілана та Інтера та їх матч.

У контексті цього Шевченко згадав півфінал 2003 року між міланськими грандами, коли він забив вирішальний гол у ворота Тольдо.

"Це фантастичні спогади. І у Мілана є великий шанс знову повторити історію з Інтером. Я спостерігав, як Мілан зіграв ті дві чвертьфінальні гри проти Наполі. Вони грали як зріла команда.

Я кажу зріла, тому що їм доводилося страждати — Мілан скорочував відставання, захищався, працював як команда, долаючи велику дистанцію та боровся.

І тоді вони могли завдати вирішального удару, коли з’явилися шанси. Ці ігри дуже важкі, але в команді є зрілість. Я думаю, що Мілан міг би пройти у фінал, тому що у них хороші гравці та дуже сильний командний дух", — сказав Шевченко.

Перший півфінальний матч Ліги чемпіонів між Міланом та Інтером пройде 10 травня о 22:00. Матч-відповідь відбудеться 16 травня у той же час.