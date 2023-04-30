Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 32-го туру італійської Серії А, у якому зіграють міланський Інтер та римський Лаціо.

Міланський Інтер та римський Лаціо зіграють на Джузеппе Меацца в рамках тридцять другого туру італійської Серії A.

Сімоне Індзагі, після перемоги над туринським Ювентусом у Кубку Італії (1:0), залучив до стартового складу Д'Амброзіо до трійки центральних захисників, тоді як Дарміан зіграє на правому фланзі, а Брозович повернеться до центральної ланки. Пару нападників складатимуть Лукаку та Корреа.

Мауріціо Саррі, на тлі поразки від Торіно (0:1), використав із перших хвилин Казале до центру оборони, тоді як Катальді повернеться до опорної зони, а Іммобіле з'явиться на вістрі атаки.

Інтер: Онана — Д’Амброзіо, Ачербі, Бастоні — Дарміан, Барелла, Брозович, Мхітарян, Дімарко — Лукаку, Корреа.

Запасні: Ханданович, Кордаз, Думфріс, Гал’ярдіні, де Врей, Госенс, Джеко, Мартінес, Белланова, Асллані, Чалханоглу.



Лаціо: Проведель — Марушич, Казале, Романьолі, Хісай — Мілінкович-Савич, Катальді, Луїс Альберто — Андерсон, Іммобіле, Дзакканьї.

Запасні: Машиміану, Адамоніс, Пеллегріні, Патрік, Весіно, Маркос Антоніо, Педро, Кансільєрі, Ромеро, Раду, Лаццарі, Гіла, Бертіні, Фарес.



Гра Інтер — Лаціо почнеться о 13:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.