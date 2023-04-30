Завершилися матчі чемпіонату Італії.
Сассуоло - Емполі - Getty Images
30 квітня 2023, 18:20
Кремонезе вратив перемогу з міцною Вероною. Команда не зуміла наблизитися до конкурента.
Кремонезе — Верона 1:1
Гол: Окереке, 9 — Верді, 75
Кремонезе: Карнесеккі — Емануель, Васкес, Лочошвілі (Буонаюто, 79), Валері — Пікель (Квальята, 54), Мейте, Кастаньєтті — Гальдамес (Феррарі, 70) — Окереке (Афена-Г'ян, 70), Чофані (Дессер, 71)
Верона: Монтіло — Маньяні (Чеккеріні, 84), Гін, Давидович — Депаолі (Терраччано, 41), Тамез (Велозу, 60), Абільдгорд, Лазович (Гайч, 85) — Каллон (Браф, 60), Верді — Джурич
Видалення: Квальята
Сассуоло зміг створити камбек проти Емполі. Клуб закріпився в середині.
Сассуоло — Емполі 2:1
Гол: Берарді, 82, 90 — Камб'ягі, 11
Сассуоло: Консільї — Толян, Ерлич, Трессольді (Феррарі, 46), Маркіцца (Рожеріу, 77) — Фраттезі, Лопез, Харруї (Пінамонті, 46) — Байрамі (Енріке, 46), Дефрель (Берарді, 58), Лор'єнте
Емполі: Вікаріо — Ебуехі, Луперто, Валукєвич, Парізі (Какаче, 84) — Грассі (Акпа Акпро, 62), Марін, Бандінеллі (Фацціні, 68) — Бальданці — Капуто (Сатріано, 84), Камб'ягі (Піколлі, 68)
Попередження: Лор'єнте, Лопез — Бандінеллі
Видалення: Пінамонті