Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 30 квітня 2023 року, 13:30.

У тридцять другому турі італійської Серії A міланський Інтер у сподіванні повернутись до єврокубкової зони приймав римський Лаціо.

Команда Сімоне Індзагі захопила ініціативу в грі з перших хвилин, але прикра помилка захисника Франческо Ачербі біля власного штрафного посеред першого тайму нівелювала спроби "змій" виграти бодай першу половину зустрічі.

Проте після перерви Лаціо зіграв у занадто закритий футбол, і коли суперники почали забивати наприкінці зустрічі, то вже не зміг їх спинити.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Інтер — Лаціо у італійській Серії A:

Інтер — Лаціо 3:1

Голи: Мартінес, 77, 90, Госенс, 83 — Андерсон, 30

Інтер: Онана — Д’Амброзіо (Думфріс, 46), Ачербі, Бастоні (Госенс, 71, де Врей, 86) — Дарміан, Барелла, Брозович, Мхітарян (Чалханоглу, 61), Дімарко — Лукаку, Корреа (Мартінес, 61).

Лаціо: Проведель — Марушич (Пеллегріні, 86), Казале, Романьолі, Хісай (Лаццарі, 86) — Мілінкович-Савич, Катальді (Весіно, 51), Луїс Альберто — Андерсон, Іммобіле (Педро, 68), Дзакканьї.

Попередження: Д'Амброзіо, Бастоні — Дзакканьї, Марушич, Романьолі.