Італія

Португалець продовжить виступати на Сан-Сіро.

Рафаел Леау близький до продовження контракту із Міланом, повідомляє TuttomercatoWeb.

За інформацією джерела, сторони погодили умови нової п'ятирічної угоди. Зарплата футболіста становитиме 7 мільйонів євро на рік.

Примітно, що також вирішено питання щодо штрафу португальця, який має виплатити Спортінгу. Повідомляється, що Мілан досяг домовленості з Ліллем, і французи готові виплатити Спортінгу 22 мільйони євро.

У 30 матчах поточного сезону Серії А Леау відзначився 12 голами та 7 асистами.