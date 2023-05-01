Італія

Форвард може незабаром змінити чемпіонат.

Ситуація між Душаном Влаховичем і Ювентусом продовжує залишатися складною.

Форвард забив лише чотири голи у всіх турнірах з початку календарного року, і лише два з них у Серії А. Навряд чи Ювентус очікував саме такого, витративши 80 мільйонів євро на гравця з Фіорентини 18 місяців тому.

Однак, за даними Calciomercato, відсутність бомбардирської форми Влаховича не завадила низці клубів Прем'єр-ліги зацікавитися їм, якщо з'явиться потенціал для переходу в наступні трансферні вікна.

У звітах стверджується, що як Арсенал, так і Челсі продовжують цікавитися 23-річним Влаховичем з тих пір, як він ще грав у Тоскані.

Арсенал, зокрема, хотів би привезти його до Північного Лондона, оскільки вони шукають іншого нападника, щоб поповнити свої ряди, щоб підтримати Габріеля Жезуса та Едді Нкетію.

Однак, згідно з повідомленнями в Італії, ніхто не буде готовий запропонувати Ювентусу всі 80 мільйонів євро, які вони заплатили за Влаховича менше двох років тому, і "бьянконері" не бажають знижувати свою ціну набагато нижче, ніж ця, боячись отримати значні втрати від своїх інвестицій.

Calciomercato вважає, що майбутнє Влаховича залежить від його форми на завершальній стадії сезону-2022-23.

Якщо йому вдасться внести значний внесок до завершення сезону, він може або відновити свою кар’єру в Ювентусі, або спокусити іноземних інвесторів заплатити Ювентусу ближче до суми, яку вони хочуть.