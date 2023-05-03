Італія

Форвард Фіорентини прокоментував свій головний скіл.

Нападник Фіорентини Артур Кабрал підтримав свої власні здібності перед воротами, заявивши в нещодавньому інтерв’ю, що якщо він щось і вміє робити добре, то це "забивати".

Бразильський форвард поспілкувався з офіційними медіа-каналами Серії А, щоб обговорити свій досвід під час свого першого сезону в Італії, а також дати оцінку формі Фіорентини протягом сезону.

"Для мене гол – це завжди момент щастя та чистого задоволення", – сказав він. "Уся робота окупається. Якщо я щось добре вмію робити в житті, так це забивати.

Я думаю, що моя форма збігається з чудовою грою команди. Ми робимо все краще і краще, і ми також забиваємо багато голів. Чим більше ми виграємо, тим більше наша команда вдосконалює свою манеру гри.

Я зростаю так само, як і команда. Раніше мені потрібен був час на адаптацію, але зараз я бачу результати своєї роботи. Я працюю у Фіорентині вже майже рік і завжди казав, що моя мета — продовжувати вдосконалюватися, і я думаю, що це те, що відбувається. Я сподіваюся продовжувати рости, щоб допомагати команді ще більше".

В усіх змаганнях Кабрал забив 14 голів у 40 матчах, а також додатковий гол в одній із двох кваліфікаційних ігор Фіорентини, які дозволили вийти у фінальну частину Ліги конференцій.