Італія

Португалець ризикує випасти на декілька наступних поєдинків.

Мілан втратив Рафаеля Леау лише через 11 хвилин після початку поєдинку Серії А з Лаціо, і м'язова травма означає, що вона також викликає серйозні сумніви щодо його участі в півфіналі Ліги чемпіонів з Інтером.

Під час одного з епізодів біля бровки гравець національної збірної Португалії схопився за праву частину стегна.

Спочатку Леау намагався повернутися на поле, проте потім все ж попросив заміну.

Стефано Піолі не мав наміру ризикувати, особливо тому, що перший матч півфіналу Ліги чемпіонів проти Інтера відбудеться на Сан-Сіро в середу ввечері.

На лівому фланзі його замінив Алексіс Салемакерс, а Жуніор Мессіас залишився на правому фланзі.