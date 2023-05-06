Італія

Римський клуб зазнав проблем зі створенням моментів біля воріт "россонері", що стало результатом закономірної поразки.

У рамках 34-го туру італійської Серії А на Сан-Сіро на нас чекало протистояння між Міланом та Лаціо, які є представниками верхньої частини турнірної таблиці.

Команда Стефано Піолі повела у рахунку вже на 17-й хвилині після того, як Ісмаель Беннасер відгукнувся на передачу Олів'є Жиру, але на цьому успіхи господарів поля у першому таймі не обмежилися.

На 29-й хвилині Тео Ернандес здійснив вражаючий сольний прохід буквально від своїх воріт до фінальної третини поля Лаціо, після чого не менш вражаючим чином француз завдав удару з-за меж штрафного майданчика у верхній кут воріт та збільшив перевагу Мілана у рахунку до двох м'ячів.

У другому таймі команди не забивали, а гравці Лаціо, незважаючи на необхідність відіграватися, взагалі не завдали жодного удару у площину воріт Майка Меньяна, який фактично не мав ніякої роботи в цій зустрічі. Фінальний свисток зафіксував упевнену перемогу Мілана з рахунком 2:0.

Мілан — Лаціо 2:0

Голи: Беннасер, 17, Тео Ернандес, 29

Мілан: Меньян, Калабрія (Калулу 46), К'єр (Тіав 46), Томорі, Ернандес (Балло-Туре 80), Тоналі, Круніч, Беннасер, Мессіас, Леау (Салемакерс 11), Жиру (Ребіч 69)

Лаціо: Проведель, Марушич (Лаццарі 56), Казале, Романьолі, Хюсай (Пеллегріні 68), Маркос Антоніо, С. Мілінкович-Савич (Башич 68), Луїс Альберто, Феліпе Андерсон, Іммобіле (Канчелльєрі 80) Дзакканьї (Педро 56)

Попередження: Калабрія, Тіав — Романьолі, Марушич, Казале, Пеллегріні