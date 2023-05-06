Італія

"Грифони" були відсутні в елітному дивізіоні Італії лише один сезон.

У рамках 36-го туру італійської Серії Б Дженоа приймав на своєму полі Асколі та здобув перемогу з рахунком 2:1.

Цей результат дозволив команді Альберто Джилардіно гарантувати собі вихід до елітного дивізіону Італії лише після одного сезону відсутності.

Відсвяткувати своє повернення до Серії А "грифонам" також допомогла нічия в поєдинку Барі, який іде на третьому місці, проти Модени (1:1).

Зазначимо, що на даний момент Дженоа займає другий рядок у турнірній таблиці Серії Б, маючи у своєму активі 70 очок. Раніше вихід до Серії А собі також гарантував Фрозіноне, який іде на першому місці з 74 очками.