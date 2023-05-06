Італія

Португальский тренер Роми висловився стосовно матчу.

Жозе Моурінью ще раз дякує гравцям Роми за те, що вони подолали втому та травми під час поразки від Інтера з рахунком 0:2, але також критикує своїх критиків.

Після фінального свистка Моурінью зібрав навколо себе всю команду Роми на полі, виголосив коротку промову, а потім направив їх, щоб привітати вболівальників.

"Просто, я сказав їм, що відчуваю неймовірну гордість за все, що вони зробили, за зусилля тих, хто був втомлений, хто грав з однією ногою, хто грав із переломом міжребер’я та знеболювальними ін’єкціями, за дітей, які зробили свій внесок і тоді стадіон, який є абсолютно неймовірним. Ці хлопці змогли побудувати щось фантастичне з цими вболівальниками", — сказав Моурінью DAZN.

"Ви знаєте мене, мені завжди важко проковтнути поразку, але я повертаюся додому з величезною гордістю в серці. У них завтра вихідний, я буду спостерігати матч молодіжної команди, а потім знову розпочнемо роботу.

Сьогодні ми грали проти найкращої команди Італії, яка гратиме у півфіналі Ліги чемпіонів, мої гравці виснажені. Мансіо, Лоренцо, Крістанте, вони грають весь час. Скажу вам, коли я приїхав, Бове йшов на правах оренди в Трієстину, а сьогодні він вийшов у стартовому складі проти Інтера. Це робить мене щасливим".

Як завжди, Особливий також критикував арбітра, але цього разу також тих, хто не прихильно поставився до його поведінки після нічиєї з Монцею в середині тижня.

"Після цього під час гри трапляються різні інциденти, якщо клуб хоче поговорити про це, вони можуть це зробити, я не буду про це говорити. Особливо, коли мене знищиувли, нападаючи на мою етику та освіту в ЗМІ.

Але це також приносить мені радість, тому що на мене напав хтось, кого три роки дискваліфікували за ставки на футбол, це робить мене щасливим. Бувай!"

Мабуть, він мав на увазі Ренцо Улів’єрі, президента Асоціації тренерів Італії, який висловився різко на захист арбітрів. Улів'єрі був одним із багатьох, хто потрапив у скандал Торонеро-біс 1986 року.

Поразка означає, що Рома опустилася на шосте місце, тепер відстаючи від першої четвірки на п'ять очок, і у них гірший результат в очних зустрічах з Інтером.