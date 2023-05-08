Італія

Завершилися матчі чемпіонату Італії.

В поєдинках Серії А впевнені перемоги здобули господарі поля, розпочнемо з Емполі.

Команда вела в рахунку завдяки взяттям воріт Камб'ягі та Капуто, проте ледве не втратила перемогу. Кшиштоф Пйонтек скоротив відставання та враховуючи контекст зустрічі нічия була би не зовсім справедливим результатом.

Емполі — Салернітана 2:1

Голи: Камб'ягі, 38, Капуто, 63 — Пйонтек, 85

Емполі: Вікаріо — Ебуехі (Стоянович, 87), Валукєвич, Луперто, Парізі — Грассі, Марін — Бальданці (Бандінеллі, 78), Хендерсон (Акпа-Акпро, 60), Камб'ягі (П'яца, 78) — Капуто (Дестро, 87)

Салернітана: Очоа — Бронн, Ловато, Пірола (Кастанос, 46) — Самбія (Данилюк, 46), Кулібалі (Бохінен, 67), Вілена (Ніколуссі, 87), Маццоккі — Маджоре (Пйонтек, 46), Ботхейм — Діа

Попередження: Бальданці — Ловато, Бронн

Удінезе переграв непоступливу Сампдорію та оформив її виліт до другого дивізіону вперше за 12 років. Для порятунку команді з Генуї потрібно було вигравати наступні матчі й сподіватися на втрати конкурентів, проте гандикап у 13 балів навряд можливо відіграти на цьому етапі сезону враховучи форму цієї команди.

Удінезе — Сампдорія 2:0

Голи: Перейра, 9, Масіна, 34

Удінезе: Сільвестрі — Бекао, Бійол, Масіна — Ебоселе (Перес, 78), Перейра (Пафунді, 84), Волас, Ловрич (Арслан, 63), Зегелар (Удогі, 78) — Товен (Самарджич, 63), Несторовскі

Сампдорія: Равалья — Гюнтер, Нейтінк, Мурру — Дзанолі, Вінкс (Ількхан, 89), Рінкон (Паолетті 88), Ауджелло — Джурічич (Кюізанс, 89) — Квальярелла (Хесе, 83), Габб'ядіні (Ламмерс, 88)

Попередження: Бекао, Масіна — Вінкс, Ауджелло