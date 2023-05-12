Італія

Ломбардці продовжують втрачати лідерів.

Тренер Мілана Стефано Піолі не може розраховувати на Жуніора Мессіаса та Раде Круніча у майбутній зустрічі Серії А зі Спецією, що породжує хвилювання перед вирішальним європейським дербі з Інтером.

"Россонері" зазнали болючої поразки від "нерадзуррі" з рахунком 2:0 у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів у середу, створивши собі фору, яку потрібно подолати у матчі-відповіді у вівторок наступного тижня.

Ключовим моментом поразки стала травма Ісмаєля Беннасера, проблема, яка вимагала хірургічного втручання та завершила його сезон. Рафаель Леау також був недоступний для матчу, але наполегливо працює, щоб підготуватися до матчу-відповіді.

Як підкреслює Calciomercato.com, Мессіас і Круніч були виключені з майбутнього матчу Мілана Серії А зі Спецією. Перший страждає від проблем з привідним м’язом, а другий має справу з травмою правого коліна.

Пара спробує відновитися до матчу-відповіді проти Інтера у вівторок, але ситуація все ще викликає занепокоєння в таборі "россонері".