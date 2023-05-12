Італія

Римляни допустили помилку, яка ускладнить їм потрапляння в Лігу чемпіонів.

Лаціо в рамках поєдинку тридцять п'ятого туру чемпіонату Італії приймав на своєму полі Лечче та зіграв внічию.

Команда Мауаріціо Саррі змогла вийти вперед завдяки голу Іммобіле в першому таймі, проте під завісу першої половини гри Уден встановив паритет.

Вже на початку другого тайму Уден оформив дубль. Здавалось, що гості здобудуть перемогу, але Мілінкович-Савич врятував нічийний результат для Лаціо в компенсований час.

Лаціо — Лечче 2:2

Голи: Іммобіле, 34, Мілінкович-Савич, 90+4 — Уден, 45+2, 51