Римляни допустили помилку, яка ускладнить їм потрапляння в Лігу чемпіонів.
Лаціо - Лечче, getty images
12 травня 2023, 23:51
Лаціо в рамках поєдинку тридцять п'ятого туру чемпіонату Італії приймав на своєму полі Лечче та зіграв внічию.
Команда Мауаріціо Саррі змогла вийти вперед завдяки голу Іммобіле в першому таймі, проте під завісу першої половини гри Уден встановив паритет.
Вже на початку другого тайму Уден оформив дубль. Здавалось, що гості здобудуть перемогу, але Мілінкович-Савич врятував нічийний результат для Лаціо в компенсований час.
Лаціо — Лечче 2:2
Голи: Іммобіле, 34, Мілінкович-Савич, 90+4 — Уден, 45+2, 51