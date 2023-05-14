Італія

Завершився матч чемпіонату Італії.

У рамках 35 туру італійської Серії А Ювентус на своєму полі приймав Кремонезе.

Голів від Фаджолі та Бремера вистачило для перемоги, проте поєдинок був затьмарений травмою Поля Погба, який залишав поле у сльозах.

Ювентус - Кремонезе 2:0

Голи: Фаджолі 55, Бремер 79

Ювентус: Перін, Данило, Бремер, Гатті, Куадрадо (Барб'єрі 83), Фаджолі, Паредес, Рабьо, К'єза (Айлінг-Джуніор 67), Погба (Мілік 24, Кен 83), Влахович (Ді Марія 66)

Кремонезе: Карнезеккі, Васкес, Кірікеш, А. Феррарі (Кастаньєтті 67), Лочошвілі (Сернікола 70), Куальята (Валері 46), Гальдамес, Бенассі (Буонаюто 67), Мейте, Окереке, Афена-Гьян (Чофані 46)

Попередження: Куадрадо 63, Данило 66.