Футболіст підпише угоду до літа 2028 року.
Рафаель Леау, Getty Images
18 травня 2023, 18:39
Мілан підтвердить продовження контракту з Рафаелом Леау наступного тижня, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За його інформацією, португальський вінгер підпише угоду з італійським клубом до 2028 року.
Зарплата футболіста становитиме п'ять мільйонів євро на рік плюс бонуси. Відступні у договорі Рафаела Леау прописані у розмірі 175 мільйонів євро.
Усі документи між гравцем та клубом підписані. Офіційно про продовження угоди мають оголосити наступного тижня.
Зазначимо, що Леау забив 12 голів і зробив 7 асистів у 32 матчах Серії А цього сезону.