Італія

Футболіст підпише угоду до літа 2028 року.

Мілан підтвердить продовження контракту з Рафаелом Леау наступного тижня, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, португальський вінгер підпише угоду з італійським клубом до 2028 року.

Зарплата футболіста становитиме п'ять мільйонів євро на рік плюс бонуси. Відступні у договорі Рафаела Леау прописані у розмірі 175 мільйонів євро.

Усі документи між гравцем та клубом підписані. Офіційно про продовження угоди мають оголосити наступного тижня.

Зазначимо, що Леау забив 12 голів і зробив 7 асистів у 32 матчах Серії А цього сезону.