Італія

Команду з Ломбардії скоріше всього залишить кілька гравців.

Очікується, що Мілан скоротить до семи гравців у наступне літнє трансферне вікно, оскільки вони працюють над посиленням команди Стефано Піолі.

Атмосфера в "россонері" почала погіршуватися останніми тижнями через погану форму в Серії А та жалюгідний півфінал Ліги чемпіонів, де Інтер посилив тиск на Піолі та його гравців, а також на директорів Паоло Мальдіні та Фредеріка Массару.

Вболівальники сподіваються побачити кардинальні зміни влітку, і очікується, що Мілан отримає ряд посилень, оскільки вони прагнуть скоротити відставання від команд, які лідирують.

Як повідомляє газета Corriere dello Sport, Мілан може втратити до семи гравців у наступне літнє трансферне вікно, починаючи з невдалого нападника Дівока Орігі, який забив лише два голи в 35 матчах у всіх турнірах цього сезону.

Тьємууе Бакайоко повернеться в Челсі після дворічної оренди, а Серджіньо Дест повернеться в Барселону, його опція викупу не активована. Астер Вранкс, незважаючи на те, що він популярний у клубі, швидше за все, повернеться до Вольфсбурга, оскільки "россонері" не бажають платити його клаусулу на постійній основі у розмірі 12 мільйонів євро. Для захисника може бути укладена нова річна оренда.

Ймовірно, Ясін Адлі піде в оренду, прагнучи отримати більше хвилин після того, як майже не виступав під керівництвом Піолі цього сезону. Також є питання щодо майбутнього Фоде Балло-Туре та Жуніора Мессіаса в Мілані, і обидва можуть скоро піти влітку.