Італія

Туринці ризикують не потрапити до Ліги чемпіонів.

La Gazzetta dello Sport стверджує, що Федеріко К'єза "не є недоторканним" під керівництвом Массіміліано Аллегрі, тому гравець збірної Італії може піти, якщо "бьянконері" залишаться поза європейськими змаганнями.

Ювентус готується зіткнутися з двома новими вилученнями очок протягом наступних кількох тижнів, що може залишити клуб поза єврокубками на сезон-2023-24.

Ювентусу потрібно буде продати деяких зірок, щоб збалансувати баланс без доходів від Ліги чемпіонів або Ліги Європи. Як повідомляє Gazzetta, Влаховіч, швидше за все, також покине клуб, якщо "Стара синьйора" залишиться поза єврокубками.

У січні 2022 року гравець збірної Сербії перейшов на стадіон Альянц за 80 мільйонів євро з Фіорентини, і кілька клубів Прем’єр-ліги все ще цікавляться екс-форвардом "Віоли".