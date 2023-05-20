Італія

Футболіст національної збірної Італії може повернутися до своєї рідної країни.

Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, Мілан веде перемовини з Вест Гемом щодо підписання гравця збірної Італії Джанлуки Скамакки, який може залишити "молотобійців" на правах оренди.

Скамакка є давньою ціллю команди, які вже намагалися купити його у Сассуоло минулого літа перед трансфером у Вест Гем за 36 мільйонів євро.

Паоло Мальдіні та Рікі Массара, який знає Скамакку ще з часів його роботи в молодіжному секторі Роми, вже почали перемовини з Вест Гемом.

Повідомляється, що "молотобійці" хочуть орендувати Скамакку в сезоні-2023-24 і вже шукають нового центрфорварда на заміну італійцю. Розмови лише на попередній стадії, але, згідно з повідомленням, Мілан зацікавлений у підписі Скамакки в оренду з правом або зобов'язанням викупу.

Альваро Мората та Ноа Окафор також знаходяться на порядку денному клубу, але Скамакка, схоже, є пріоритетною метою Мілана для посилення атаки в сезоні-2023-24.